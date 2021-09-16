Підтримай #SHARITY: благодійний проєкт ресейл-платформи The Originals і українських дизайнерів

Мода / Fashion news 16 сентября 2021

Cosmo

Проблема дефіциту донорської крові досягла національних масштабів. Наразі в Україні її в три рази менше, ніж необхідно, а центри крові потребують капітального ремонту та підтримки.

Перша в Україні онлайн ресейл-платформа з продажу та купівлі люксових речей The Originals і донорська платформа ДонорUA об`єдналися навколо цієї проблеми. Разом вони створили благодійний проєкт #SHARITY з дизайнерами, а також відомою українською благодійницею Єлизаветою Юрушевою, інфлуенсерками Оленою Мандзюк, Катею Кузьменко, дизайнером Марією Маслій.

Українські бренди, які підтримали ініціативу, представили для колаборації апсайкл речі в одиничному екземплярі. ArtemKlimchuk доповнив костюм кутюрними аплікаціями, Bobkova і Nadya Dzyak реконструювали сорочки з архівних колекцій, Marsala доповнили класичну модель босоніжок скарбами з дитячої шкатулки, Gunia Project створили керамічну вазу з розписом.

Унікальні речі від дизайнерів і одяг з особистого гардеробу Єлизавети Юрушевої, Олени Мандзюк, Каті Кузьменко та Марії Маслій можна придбати на сайті The Originals. Стати учасником проєкту можуть усі охочі. Для цього достатньо віддати свої речі для продажу на платформу The Originals та зазначити, що частину чи всі кошти ти хотіла би передати на підтримку проєкту. Виручений прибуток піде на реставрацію Центру крові Національного інституту раку в Києві. Давши друге життя речам, можна дати життя людям.

The Originals — маркетплейс, який об`єднав в собі зручний шопінг і культові бренди, що стали ближче до покупців. В епоху, коли індустрія моди одна з найшкідливіших для екології, ресейл — вибір усвідомлених покупців. Усі речі, які потрапляють на The Originals, проходять ретельну перевірку експертів і аутентифікацію пристроєм Entrupy — штучним інтелектом, що володіє точністю 99,1%.