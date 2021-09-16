Підтримай #SHARITY: благодійний проєкт ресейл-платформи The Originals і українських дизайнерів

Мода / Fashion news
16 сентября 2021
Cosmo

Проблема дефіциту донорської крові досягла національних масштабів. Наразі в Україні її в три рази менше, ніж необхідно, а центри крові потребують капітального ремонту та підтримки.

Перша в Україні онлайн ресейл-платформа з продажу та купівлі люксових речей The Originals і донорська платформа ДонорUA об`єдналися навколо цієї проблеми. Разом вони створили благодійний проєкт #SHARITY з дизайнерами, а також  відомою українською благодійницею Єлизаветою Юрушевою, інфлуенсерками Оленою Мандзюк, Катею Кузьменко, дизайнером Марією Маслій.

Українські бренди, які підтримали ініціативу, представили для колаборації апсайкл речі в одиничному екземплярі. ArtemKlimchuk доповнив костюм кутюрними аплікаціями, Bobkova і Nadya Dzyak реконструювали сорочки з архівних колекцій, Marsala доповнили класичну модель босоніжок скарбами з дитячої шкатулки, Gunia Project створили керамічну вазу з розписом.

Унікальні речі від дизайнерів і одяг з особистого гардеробу Єлизавети Юрушевої, Олени Мандзюк, Каті Кузьменко та Марії Маслій можна придбати на сайті The Originals. Стати учасником проєкту можуть усі охочі. Для цього достатньо віддати свої речі для продажу на платформу The Originals та зазначити, що частину чи всі кошти  ти хотіла би передати на підтримку проєкту. Виручений прибуток піде на реставрацію Центру крові Національного інституту раку в Києві. Давши друге життя речам, можна дати життя людям.

The Originals маркетплейс, який об`єднав в собі зручний шопінг і культові бренди, що стали ближче до покупців. В епоху, коли індустрія моди одна з найшкідливіших для екології, ресейл — вибір усвідомлених покупців. Усі речі, які потрапляють на The Originals, проходять ретельну перевірку експертів і аутентифікацію пристроєм Entrupy — штучним інтелектом, що володіє точністю 99,1%.

5 5 2
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
7 трендов недели моды в Нью-Йорке, которые стоит взять на заметку
2
Цветная кожа, панамы и бахрома: как одеваются героини streetstyle на Неделе моды в Нью-Йорке
3
Создаем осенний лук в стиле Лос-Анджелеса: сапоги + летнее платье
4
Любовь к океану и изысканный минимализм в коллекции Bevza SS’22
5
Какие аксессуары будут актуальны в сентябре: 10 примеров
Мода / Fashion news
Надо прочитать

Украинский бренд Anna October выпустил свою первую свадебную коллекцию

Что-то очень замуж захотелось...

Мода / Fashion news

У wish-list: спільна капсульна колекція T.Mosca x ЦУМ, натхненна стилем Сінді Кроуфорд, Мадонни та Джейн Фонди

Стильно, яскраво та комфортно!

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Hempful — украинский sustainable-бренд, от которого мы в восторге

Знакомимся!

Мода / Fashion news
Это интересно

Топ-7 українських брендів, які стали популярними за кордоном

Наша гордість!

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Мода / Fashion news

Андре Тан разом із Анною Різатдіновою, Наталією Могилевською та іншими підтримали талант дітей з особливими потребами

Важлива ініціатива. 

Loading...
Мода / Fashion news
Надо прочитать

Право бути собою — найкраще з усіх можливих: просвітницький fashion-кампейн від організації Happy Today та бренду KeepStyle

Про це важливо говорити!

Читайте также
1
Катерина Кухар рассказала, в чем секрет счастливой семейной жизни
2
Представляем итоги Elle Decoration International Design Awards 2021
3
Риз Уизерспун рассказала о трудностях материнства
4
Как украинская мода за 20 лет стала частью мировой fashion-системы
5
Ничего лишнего: Анджелина Джоли в элегантном наряде прибыла в Вашингтон
Мода / Fashion news
Это интересно

Радість бути різною: нова колекція Reebok Club C Double Geо

Оновлена версія однієї з головних моделей кросівок Reebok в новій жіночої колекції бренду.

Мода / Fashion news
Это интересно

«Ми витинаємо сенси»: зустрічай новий україно-французький бренд

Поєднання українських традицій з французькою вишуканістю, крафтових мистецтв з сучасними технологіями.

Мода / Fashion news

Модное вдохновение: повторяем легендарные образы принцессы Дианы с новой pre-fall коллекцией Simple Retro

Королевский стиль. 

Мода / Fashion news
Надо прочитать

adidas Originals представляє колекцію Forum сезону Осінь-Зима 2021

Символи стилю!

Хочешь больше узнать про "Тренды Моды"?
Мода / Fashion news

Луна в тельце: новая коллекция украинского бренда Lutiki

Очень необычно. 

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Adidas представляє офіційний інтернет-магазин

Нарешті!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Мода / Fashion news
Это интересно

Украинский бренд Over the Sea выпустил коллекцию купальников

Теперь можно быть самой женственной не только в их платьях, но и в бикини!

Мода / Fashion news
Надо прочитать

Reebok Nano X1 Adventure — кроссовки для самых эффективных тренировок

Легендарная модель!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Мода / Fashion news

Бренди Ozerianko bags та Klis презентували спільну колекцію сумок та шовкових твілі до свята Купала

Надихнувшись традиціями та магією купальської ночі, українські бренди Ozerianko bags та Klis створили тематичну Kupala collection.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.