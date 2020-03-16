Причина проста: почему Меган Маркл и принц Гарри не взяли малыша Арчи в Лондон

Звезды / Новости 16 марта 2020

Cosmo

Меган и Гарри умеют приковывать к себе внимание. Даже пытаясь отойти от королевской жизни, пара часто вызывает повышенный интерес публики. Их недавний визит в Британию еще раз это доказал. Пока мы с тобой любовались невероятными нарядами Меган и читали по губам фразы, сказанные Гарри во время одного из мероприятий, некоторые поклонники пытались понять, почему супруги оставили своего сына Арчи в Канаде.

Ранее сообщалось, что королева была весьма разочарована этим поступком супругов. Как утверждает источник, близкий к монаршей семье, Елизавета боится, что уже никогда не увидит правнука.

И хотя ситуация неприятная, многие уверены, что в этом нет никакого подвоха. Так, The Telegraph сообщает, что малютку Арчи оставили в Канаде из-за непростой ситуации с вирусом COVID-19 (коронавирусом).

Согласись, Гарри и Меган можно понять. Кроме тяжелого перелета и выматывающего графика, Арчи точно был бы центром всеобщего внимания. А это уже подразумевает контакт с большим количеством людей. Поэтому чтобы защитить сына, супруги решили отправиться в Британию вдвоем.

Нам кажется, Гарри и Меган сделали все правильно. А ты как думаешь?