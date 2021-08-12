Радість бути різною: нова колекція Reebok Club C Double Geо

Мода / Fashion news 12 августа 2021

Cosmo

Reebok представляє нову версію жіночих кросівок з сімейства Club C – Reebok Club C Double Geo. Їх масивна платформа і геометричний дизайн покликані надихати кожну бути собою і бути різною, незалежно від свого стану, і радіти цьому.

Розробляючи силует Club C Double Geo спеціально для жінок, творці прагнули зберегти риси оригінальної моделі Club C, які зробили її легендою снікер-культури. Оновлені пропорції і геометричні акценти майстерно обіграють лаконічну естетику культової класики спортивного взуття. Нові кросівки легко поєднуються з іншими предметами гардеробу і зроблять будь-який образ ефектним, таким, що запам`ятовується і підкреслить унікальність кожної.

Club C Double Geo в декількох кольорах – в тому числі в ягідному, бузковому, бежевому, м’ятному, чорному і білому – у продажу в магазинах Reebok.

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