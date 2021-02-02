Роскошная: Анджелина Джоли появилась на обложке известного глянца

Звезды / Новости 2 февраля 2021

Cosmo

Просто невероятная: Анджелина Джоли появилась на обложке британского Vogue — и ты должна видеть эти кадры! На них актриса позирует... прямо у себя дома в Лос-Анджелесе, куда звезда пригласила главного редактора издания Эдварда Эннинфула. Как итог: супероткровенное интервью и кадры, которые завораживают своим магнетизмом.

Мартовский номер вышел сразу с двумя вариантами обложки: на одной Анджелина Джоли позирует в элегантном монохромном образе с юбкой-карандаш и свободным пальто, на второй, черно-белой — задумчивая и неизменно роскошная в простом черном лонгсливе и классических брюках.

Vogue успели поделиться еще несколькими кадрами, которые вошли в выпуск: Джоли в уютной домашней обстановке и свободном платье-тунике (в последнее время актриса полюбила подобный фасон) и тренче, надетом прямо на голое тело вместо платья.

Какой из кадров нравится тебе больше остальных? Мы вот никак не можем выбрать!

