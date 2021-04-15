Свадьбы не будет: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разорвали помолвку

Звезды / Новости
15 апреля 2021
Cosmo

Несмотря на проблемы в отношениях, мы и все фанаты пары Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса верили, что между влюбленными все наладится. Но теперь все окончательно и официально: Дженнифер Лопес и ее бойфренд разорвали помолвку.

«Мы поняли, что для нас будет лучше просто остаться друзьями. Мы и дальше будем работать вместе и поддерживать друг друга в рабочих вопросах. И желаем всего наилучшего друг другу и нашим детям. Также выражаем благодарность всем за теплые слова и поддержку», — заявила пара в эфире телешоу Today.

Очень, очень жаль.

 

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Фото: instagram @jlo
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