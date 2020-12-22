Свадьбы не будет? Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за Алекса Родригеса

Звезды / Новости
22 декабря 2020
Cosmo

Из-за пандемии коронавируса Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес уже не раз переносили свадебное торжество. Но кажется, теперь Джей Ло и вовсе думает отменить свадьбу: о своих сомнениях звезда рассказала в новом интервью.

Пока поклоннике в шоке от новости, что Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за Алекса Родригеса, сама Джей объясняет: «Мы говорим об этом. Я о том, что мы уже немолоды и оба уже были женаты. Если мы и поженимся, что это изменит? Нам незачем спешить. Мы должны были пожениться еще в июне, все уже было готово для этого. Когда все отменилось, нам было грустно, а потом мы подумали, что, возможно, свадьбы вообще не будет».

Очень мудрая позиция! Главное, чтобы в семье все было хорошо.

 

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Фото: instagram @jlo
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