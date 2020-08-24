Топ-7 українських брендів, які стали популярними за кордоном

Мода / Fashion news 24 августа 2020

Cosmo

Думаємо, вже ні в кого не залишилося сумнівів, що носити українське — це стильно! В День незалежності пропонуємо пригадати 7 брендів, які отримали визнання не лише в Україні, а й за кордоном. Пишаємося!

Vita Kin

Українська дизайнерка Віта Кін найбільш відома в Україні та за її межами завдяки оригінальним вишиванкам із льону. Вони представляють український спадок, надихають цікавитися культурними особливостями нашої країни і створювати стильні етнообрази. У вишиванках від Vita Kin з’являлися такі всесвітньо відомі зірки, як Демі Мур, Діта фон Тіз, Кетрін Зета-Джонс та інші.

Julia Magdych

Львів’янка Юлія Магдич із дитинства цікавилася вишивкою, адже її бабуся та мама полюбляли вишивати. Пізніше вона навчилася різним технікам вишивки. Так, у Юлії виникла ідея створити власний бренд одягу, щоб зберегти сімейні традиції і переосмислити естетику українського народного вбрання. Вишиванки від Julia Magdych неможливо не впізнати: вони завжди майорать неймовірними барвами.

Ruslan Baginskiy

Капелюшок від Ruslan Baginskiy вже є у гардеробі Белли Хадід, Мадонни, Кайї Гербер та інших знаменитостей. Візитівкою бренду є вовняні кепі, а також канотьє та солом’яні капелюшки. Вироби бренду завжди лаконічні, але із родзинкою: вишивкою чи написом.

Litkovskaya

Лілія Літковська вважається однією з найуспішніших дизайнерок жіночого одягу в Україні. Сьогодні колекції бренду Litkovskaya представлені в магазинах Парижа, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Токіо та інших містах. Створюючи одяг, дизайнерка любить поєднувати чоловіче та жіноче, надає перевагу простим силуетам і підкреслює особливості жінки за допомогою тонких ліній.

The Coat

Це український prêt-à-porter бренд жіночого одягу, заснований дизайнеркою Катею Сільченко. За допомогою одягу Катя якнайкраще вміє показати жіночність. Її колекції просякнуті романтизмом та світлом, наповнені пастельними барвами та легкими тканинами.

Ksenia Schnaider

Бренд української дизайнерки Ксенії Шнайдер особливо славиться одягом із деніму. Це і оригінальні джинси, і піджаки оверсайз, і джинсові сукні, і маскулінні сорочки. Ксенія не боїться експериментувати із дизайном і створює моделі із деніму різного кольору та фактури, додає речам невимушеності за допомогою потертостей, дірок та кольорів. Це і робить одяг таким особливим.

Bevza

Світлана Бевза та її однойменний бренд відомі насамперед своїми сукнями із простим ситуетом, які є маст-хевом у жіночому гардеробі. Основними рисами цього бренду є мінімалізм та чуттєвість, які притаманні кожній жінці.

Текст: Дар`я Андрійчук