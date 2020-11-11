Відео дня: Андрій Бєдняков потрапив до печери первісної людини у новому відеоролику PUMA

Мода / Fashion news 11 ноября 2020

Cosmo

Мандрівник зі стажем, якого не здивуєш виживанням в екстремальних умовах, цього разу потрапив у подорож у часі. Блукаючи музеєм, Андрій Бєдняков опинився пліч-о-пліч з печерною людиною. Саме в PUMA подбали про цю зустріч: у такому форматі бренд представив зимову колекцію.

У новій кампанії PUMA відходить від нудних шаблонів зимових колекцій. До створення відеоролика команда бренду підійшла креативно. Замість традиційних візерунків зі сніжинок та подарунків від Діда Мороза, бренд представив відеороботу, в якій головний герой потрапляє в справжню печеру доісторичної людини. Разом вони вчаться добувати вогонь за допомогою каміння, полювати зі списа на мамонта та виживати в сурових реаліях півночі. Настрій відео ­— веселий та грайливий.

«Ми хотіли задати оптимістичний темп, щоб підтримати людей наприкінці складного 2020 року. Незважаючи на обставини, ми продовжуємо зберігати почуття гумору та з позитивом підходимо до комунікації», ­— коментують рішення представники бренду.

Новий амбасадор бренду, він же герой відео, — харизматичний Андрій Бєдняков. Людина, що об’їхала півсвіту, знає, як ніхто, що таке комфорт та універсальність. Особливо, коли це стосується зимового одягу. Він представляє зимову колекцію, що складається зі спортивних костюмів, курток та взуття.

Подорож у зиму розпочинається. Дізнатися більше про зимову колекцію можна на ua.puma.com та у фірмових магазинах PUMA.