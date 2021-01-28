Вдохновение дня: Simple Retro представил новую коллекцию

Мода / Fashion news
28 января 2021
Cosmo

Вдохновением бренда Simple Retro для встречи 2021 года послужила многоцветная роза, о чем и говорит название коллекции — «Цветущие розы среди шипов». 

Jessie Floral Printed Slip Dress

Добавив цветочные мотивы летнему платью, дизайнер бренда как будто вернул нас в 1940-е. Благодаря облегающим силуэтам и струящимся тканям платья на запах легко дополнят ежедневный гардероб. 

Beth Floral Printed Slip Dress

В теплые дни  платье  можно сочетать с базовым кардиганом, сумкой через плечо и парой лаконичной обуви. В холодные месяцы оно останется также актуальным, стоит лишь скомбинировать его с пальто, кардиганом крупной вязки и массивной обувью.

Vic Floral Cotton Slip Dress

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