Видео дня: Натали Портман в рекламе новой помады Dior

Красота / Новинки 11 января 2021

Cosmo

О том, что весна не за горами, напоминает Dior: в сети появился яркий ролик, посвященный культовой помаде Dior Rouge в ее новой адаптации — The New Couture Lipstick, с Натали Портман в главной роли. Актриса позирует в стильных и ярких образах, примеряя матовую помаду классического красного оттенка.

Теперь ты можешь выбрать оттенок в любой из четырех кутюрных текстур: матовой, атласной, мерцающей и атласной. Еще один важный момент: новая помада отвечает желанию модного дома Dior следовать экологичной стратегии, поэтому она теперь представлена и в формате рефилла.