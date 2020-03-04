Вокал и легендарная обложка альбома: принц Гарри и Бон Джови спели дуэтом
Принц Гарри и американский рокер Джон Бон Джови спели дуэтом песню «Unbroken», которая является гимном международных соревнований военных, ставших инвалидами (Invictus Games). Оба мужчины выступают в поддержку спортивного ивента и из года в год принимают участие в развитии его популярности.
Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 28 Лют 2020 р. о 3:19 PST
Кроме песни, которую, к слову, написал Бон Джови, принц Гарри, музыкант и участники соревнований повторили легендарную обложку культового альбома «Abbey Road» группы The Beatles. И хотя пока нет возможности прослушать песню, мы уверены, главный месседж и посыл точно не останутся незамеченными.
Допис, поширений Harry & Meghan ♔ (@dukeandduchessofsussexdaily) 28 Лют 2020 р. о 5:44 PST
Напомним, принц Гарри основал Invictus Games в 2014 году с целью привлечь внимание к проблеме военных, ставших инвалидами в результате исполнения своего долга.