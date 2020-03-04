Вокал и легендарная обложка альбома: принц Гарри и Бон Джови спели дуэтом

Звезды / Новости 4 марта 2020

Cosmo

Принц Гарри и американский рокер Джон Бон Джови спели дуэтом песню «Unbroken», которая является гимном международных соревнований военных, ставших инвалидами (Invictus Games). Оба мужчины выступают в поддержку спортивного ивента и из года в год принимают участие в развитии его популярности.

Кроме песни, которую, к слову, написал Бон Джови, принц Гарри, музыкант и участники соревнований повторили легендарную обложку культового альбома «Abbey Road» группы The Beatles. И хотя пока нет возможности прослушать песню, мы уверены, главный месседж и посыл точно не останутся незамеченными.

Напомним, принц Гарри основал Invictus Games в 2014 году с целью привлечь внимание к проблеме военных, ставших инвалидами в результате исполнения своего долга.