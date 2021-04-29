«Я пропагую бути собою, а не жирною»: Alyona Alyona розповіла про бодіпозитив та про те, як полюбити себе

Звезды / Новости
29 апреля 2021
Cosmo

«Я пропагую бути собою, а не жирною», — заявила українська реперка Alyona Alyona в YouTube-шоу «ебаут». Співачка стала гостею епізоду «Я (не) люблю своє тіло», де розповіла про комплекси, хейт і те, як навчилась приймати себе.

«Я не вважаю, що комплексів можна позбутись. Взяти і вимкнути, ніби цього нема. Бо те, що ти відчуваєш, було, є і буде. Комплекси набувались людиною роками. Роками хтось наповнював цю баночку рису. І ти не можеш її просто розбити. Але ти можеш ставитись до цього рису інакше: бо він є, і ти живеш з цим», — вважає виконавиця.

Як полюбити себе і своє тіло — радить alyona alyona:

1. Прийміть себе. «Бодіпозитив — це про прийняття. Це не означає, що ти маєш в себе закохатись і, умовно, мастурбувати на себе. Прийняти — це коли в тебе зникає відраза до себе, коли ти перестаєш заїдати те, що ти не такий, як тобі б хотілось».

2. Знайдіть в собі щось гарне. «Перший крок — ти приймаєш себе. Другий крок — любов. Встаньте перед дзеркалом і знайдіть в собі щось гарне. Ви ж не можете бути негарними скрізь, бо так не буває! А коли ти починаєш себе любити, то через любов можеш себе змінювати як хочеш. Хтось поправляється, хтось худне, хтось йде у спорт. Я себе змінюю, бо я себе люблю».

3. Не здавайтесь, якщо з першого разу не вийшло. «У мене була ціль і я скинула 15 кг до нового року. Я працювала з дієтологом, здавала аналізи. Але потім в мене почались проблеми з ногою, до того ж, через карантин я не могла ходити в зал — і набрала майже все, що схудла, 10 кг з 15. Але якщо людина хоче, стукає в двері — вони їй відчиняться. Не в цьому році, так в наступному».

4. Знайдіть собі тих, хто схожий на вас. «Першим прикладом з дитинства для мене була Джулія Робертс. Її дуже шеймили за довгий ніс, але вона сказала, що не буде робити пластичну операцію (на відміну від інших зірок). І я це запам’ятала».

5. Ви — це не тільки ваше тіло. «Мій образ не тисне на мене. У кожному артисті стержень — всередині, а не ззовні. Незалежно від того, чи ти змінишся, поправишся, схуднеш, пофарбуєш волосся, наб’єш татухи, народиш, накачаєшся — цей стержень не зникне. Адель захотіла схуднути — вона схудла, Ріанна захотіла набрати 15 кілограм — набрала. Вони так почуваються комфортно і від цього не стали гіршими співачками. Звісно, буде групка людей, які можуть прийти до мене в коментарі і сказати: «Ми тебе любили за сало. Нема сала — нема любові». 

«Ебаут» — нове українськомовне YouTube-шоу, в якому відверто говорять на життєві, але табуйовані теми: секс, фемінізм, мастурбацію, бодіпозитив, ментальне здоров’я. Ведучі шоу: хазяйка «Дикого театру» та співведуча Майкла Щура на «Телебаченні Торонто» Ярослава Кравченко; продюсерка «The Village Україна» Наті Авдєєва та піарниця Катерина Мотрич. 

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Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
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