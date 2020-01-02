Знай наших: Кьяра Ферраньи и другие fashion-иконы встретили Новый Год в топах украинского бренда

Мода / Fashion news 2 января 2020

Cosmo

Год начался с приятных fashion-новостей. Сразу несколько всемирно известных фешн-блогеров выбрали топы от украинского бренда Nue для празднования главной вечеринки в году. Например, икона стиля и инфлюенсер Кьяра Ферраньи надела знаковый топ в цвете Vintage Gold, такой же выбор сделала и голландская модель и бизнес-леди Негин Мирсалехи. А директор по закупкам мультибрендового онлайн-бутика Mytheresa Тиффани Хсу выбрала классический серебряный Charlotte top.



Кьяра Ферраньи

Тиффани Хсу

Негин Мирсалехи

Кроме того, вещи украинского бренда не раз выбирали авторитетные фешн-эксперты. Например, Бьянка Брандолини, Марина Лароуде, Эрика Болдрин и другие. На самом деле, прекрасный выбор, учитывая, что 2020 — год металлической крысы.

Vintage Gold