Безупречная фигура и эффектные образы: Селена Гомес восхитила красотой в новой фотосессии

Звезды / Новости 11 сентября 2020

Cosmo

Селена Гомес не скрывает от поклонников тот факт, что страдает от биполярного расстройства. Из-за ухудшения своего состояния она даже на время пропадала из соцсетей и крайне редко появлялась на публике. Однако потом звезда совершила громкий камбэк и активно взялась за работу: новые клипы, а также участие в рекламных кампейнах и фотосессиях для глянцевых изданий.

Самое «свежее» достижение Селены — октябрьская обложка Allure. Кроме роскошной фотосессии певицы, в рамках которой она примерила несколько эффектных образов, на страницах издания также можно найти большое интервью с ней.

Любуемся!