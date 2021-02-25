«Желтая пресса была ко мне очень жестока»: Кейт Уинслет откровенно рассказала о бодишейминге в свой адрес 

Звезды / Новости
25 февраля 2021
Cosmo

Сейчас Кейт Уинслет уверена в себе, своей внешности и фигуре, однако так было далеко не всегда. Недавно актриса вспомнила о том, как пресса критиковала ее за лишний вес в начале ее карьеры. 

«Желтая пресса была ко мне так жестока и так меня критиковала, что меня это шокировало. В те годы я все еще пыталась найти себя, понять, кто я такая. А они обсуждали, какой у меня размер одежды, оценивали, сколько я вешу, и говорили о диетах, на которых я якобы сидела», — вспомнила звезда в своем новом интервью The Guardian. 

Все это не могло не сказаться на ее восприятии себя. «Это подорвало мою уверенность к себе. Я думала о том, что если обо мне говорят столько гадостей в родной Англии, то что будет в Голливуде. Я боялась туда ехать», — призналась Кейт. 

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Фото: Gettyimages
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