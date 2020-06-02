Главная героиня нового шоу «Холостячка» Ксения Мишина о секретах красоты, комплексах и гармонии

Красота / Новинки 2 июня 2020

Cosmo

В минувшую пятницу телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина. Мы решили познакомиться с актрисой немного ближе и узнать о ее секретах красоты и гармонии.

С каких beauty-процедур начинается твой день?

Думаю, как и у каждой женщины — с умывания. После контакта с водой, обязательно использую тоник и наношу крема на тело и на лицо. Честно говоря, без них вообще жить не могу, ибо по природе кожа у меня сухая и требует постоянного увлажнения. Также утром обязательно выпиваю стакан тёплой воды. Кстати, уже организм настолько приучен, что и просыпаюсь я с жаждой. 1,5 -2 литра воды в течении дня — главный ритуал в сохранении хорошего самочувствия.

Твой повседневный макияж — это?

Мой повседневный макияж — это либо рабочий грим, либо ничего. В каждодневном использовании принимает участие только уходовая косметика. Декоративной стараюсь пользоваться только в особых случаях.

Топ-5 любимых beauty-продуктов:

На данный момент линейки косметики Is Clinical, тоник Obagi, увлажнение от 3lab, масло Tamanu, для тела скраб и крем Collistar, косметика для волос Lador. И, конечно, питьевая вода.

Любимые ароматы:

Очень часто меняются вкусы и предпочтения. Люблю менять ароматы, никогда не зацикливаюсь на одном конкретном. Но на данный момент подзадержалась на Attar collection Musk Kashmir. Также Lalao Zero Molecule и Chanel Sycamore.

Как ухаживаешь за волосами?

Очень долгое время искала правильный уход за волосами. Очень! Испробовала много средств, брендов и на данный момент моей любовью является корейская косметика Lador. Пока лучшего своим волосам не находила. И довольна на 100%.

Какие beauty-процедуры для лица и тела предпочитаешь?

Тело мое любит крема и скрабы фирмы Collistar, но частенько я просто завишу от приятных запахов, и на моей полочке стоят различные средства по уходу за телом. Лицо доверяю таким брендам как Is clinical, 3lab, Obagi. По возможности хожу к косметологу и люблю процедуры чистки, пилинга и увлажнения.

В чем находишь гармонию?

Гармонию нахожу в своей работе, в своём сыне и работаю всегда над внутренним состоянием гармонии, вопреки обстоятельствам. Мне, конечно, это тяжело даётся, ибо я очень эмоциональный человек, но самообразование во всех областях является важным фактором гармонии и здоровья.

Расскажи о питании — что ты ешь, от чего отказываешься, и как это влияет на твой внешний вид?

Питание всегда влияет на внешний вид, все начинается изнутри. Мои старания в соблюдении правильного питания часто страдают по причине загруженности в рабочем графике. Но все же основные табу я не нарушаю. Стараюсь употреблять еду в зависимости от сезона и никаких фастфудов.

Какие виды спорта предпочитаешь, как поддерживаешь форму?

Относительно недавно я поняла, что предпочитаю танцы (Ксения — участница шоу «Танці з зірками» — прим. ред.) (смеется). Это потрясающий вид спорта, который раскапывает тебя: и внутренне, и внешне. Ну и, конечно, спортзал, хотя я не любитель, но все же для поддержания форм он необходим (улыбается).

Как относишься к пластической хирургии?

Положительно, если этого требует внешность. Без крайностей.

Тебе приходилось бороться с комплексами?

Конечно. Уверена, что нет таких людей, которые были бы лишены комплексов. Это огромная работа над собой: понимание, принятие и исключение их.

Кого считаешь эталоном красоты?

Нет у меня эталонов. Да, мне нравится ориентироваться на определенные таланты, пробовать, применять. Но, повторюсь, одного идеала у меня не существует. У многих учусь по чуть-чуть. Люблю наблюдать, находить, заимствовать. Думаю, у многих актеров так происходит (улыбается).

В чем состоит женская красота?

В женщине. Природа нас наделила особыми способностями, которые в целом назвали «красотой». Для меня это симбиоз внутреннего и внешнего. И здесь нет пределов. Все настолько глубоко и многогранно, что можно совершенствовать себя всю жизнь.