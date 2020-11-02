Стало известно, когда королева Елизавета II покинет престол и кому его передаст

Звезды / Новости 2 ноября 2020

Cosmo

Не знаем, как ты, а мы обожаем Елизавету II и были бы очень рады, если бы она оставалась на британском престоле как можно дольше. Однако, как заявил королевский биограф Робертс Джобсон, королева планирует покинуть его уже в следующем году, когда ей исполнится 95 лет. Об этом мужчина рассказал в шоу The Royal Beat на телеканале True Royalty TV.

Новым королем же Великобритании, по мнению специалиста, станет принц Чарльз, а не принц Уильям, как того хотела Диана, судя по фрагментам самого засекреченного интервью «королевы сердец», которые были обнародованы недавно.

Сама королева эту информацию пока никак не прокомментировала. Будем ждать новостей!