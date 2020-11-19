Настя Каменських стала амбассадором фонду Таблеточки

Звезды / Новости 19 ноября 2020

Cosmo

Вчора, 18 листопада, українська суперстар, популярна співачка, NK | Настя Каменських стала офіційним амбасадором фонду Таблеточки.

Співачка неодноразово приєднувалася до проектів, організовуючи активну підтримку та допомогу благодійним фондам. Знайомство з командою Таблеточок почалося під час участі Насті в щорічній акції «Благодійність замість квітів» до 1 вересня. І вже незабаром NK запустила авторський благодійний спортивний інтенсив «Rock Your Body», в якому вона разом із учасниками зібрала суму майже в 250 000 тисяч гривень, що перетворилися в життєво важливі препарати для підопічних фонду.

«Я щиро розділяю мету команди Таблеточок у допомозі діткам з онкологічними захворюваннями, тому з радістю стану одним із мотиваторів для них. Будь-яка наша допомога — це промінь надії та порятунку для багатьох маленьких доль, які так потребують підтримки. Це величезна можливість подарувати їм шанс на здорове і щасливе майбутнє. Вірю, що об`єднавшись, ми зможемо зробити ще більше добрих справ», —поділилася Настя Каменських.

У День Переможців, присвячений дітям, які вилікувалися від раку, Настя разом з переможницею Мариною, в прямому ефірі на офіційній сторінці Таблеточок у Facebook вітатимуть дітей з одужанням. А Марина розповість, як їй вдалося побороти недугу і що вона для цього робила.