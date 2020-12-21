Принцесса Диана пыталась покончить жизнь самоубийством во время беременности принцем Уильямом

Звезды / Новости
21 декабря 2020
Cosmo

Новый сезон сериала «Корона» спровоцировал очередной всплеск общественного интереса к жизни королевской семьи — в частности, к отношениям между принцем Чарльзом и принцессой Дианой. Поклонники вспомнили о скандальном интервью королевы сердец, в котором она впервые рассказала об изменах мужа, а теперь начали тщательно изучать ее биографию 1993 года по названием «Диана: ее подлинная история» (Diana: Her True Story), написанную Эндрю Мортоном. 

В ней, в частности, утверждается, что леди Ди несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Впервые это случилось в загородном доме королевы Елизаветы II, когда принцесса была беременна принцем Уильямом — тогда она специально бросилась с высокой лестницы прямо на глазах у супруга.

«Королева была напугана, а Чарльз в тот момент просто вышел за дверь», — цитирует слова Дианы автор. 

Тогда, к счастью, и мама, и ребенок остались в целости и сохранности. Немного позже леди Ди еще раз повторила свою попытку — в этот раз, используя нож. Однако, и в этот раз все обошлось. Сама Диана в книге называет попытки суицида «отчаянным криком о помощи» в адрес родственников, которые не хотели ее понять. 

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Фото: Gettyimages
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