Яркие наряды и поцелуи: Меган Фокс и Machine Gun Kelly приковали к себе все взгляды в Нью-Йорке

Звезды / Новости 1 февраля 2021

Cosmo

Недавно мы рассказывали тебе о том, что Меган Фокс и Machine Gun Kelly заподозрили в помолвке — поводом для слухов послужили фото, на которых актриса позирует с обручальным кольцом на безымянном пальце.

И несмотря на то, что инсайдеры информацию о скорой свадьбе опровергли, одно можно сказать точно: отношения влюбленных в любом случае перешли на новый уровень — они больше не пытаются скрыться от камер.

Так, на выходных Фокс и Бейкер были замечены вместе в Нью-Йорке, куда певец прибыл, чтобы выступить на SNL. Звезды с удовольствием позировали фотографам, не скрывали своих чувств друг к другу и выглядели невероятно влюбленными.