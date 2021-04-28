Секрети краси фотографині Соні Плакидюк

Красота / Новинки
28 апреля 2021
Cosmo

1. Яку першу beauty-дію ти виконуєш з ранку?

Одразу пiсля того, як прокинусь, я роблю лiмфодренажний масаж кріо-сферами, щоб позбутися ранкових набряків і розігнати кров. Потім вмиваюся тоніком і починаю накладати сироватки та креми.

2. Твій повсякденний макіяж.

Чесно кажучи, я переконана, що найкращий макіяж «на кожен день» — дуже доглянута шкіра і відсутність втоми на обличчі. Саме тому, я роблю акцент на здоровій сяючій шкірі і лише злегка додаю тонуючого захисту ( CC cream SoSkin Paris, тон 00) — так, щоб було видно веснянки, підкреслюю брови за допомогою  світлого олівця Chanel або Loreal і фіксуючого гелю Benefit та додаю пальчиком кремові рум‘яна з легким потиском на щічки. Свіжий baby-look з волохатими дитячими бровами та рум‘яними щічками готовий!

3. Улюблені beauty-засоби

Із доглядових засобів мій фаворит на сьогодні — суперзволожуюча маска HydroWear від SoSkin Paris. Вона рятує моє личко навіть після найжорсткіших знімальних змін — на ранок шкіра просто божественно рівна й гладенька.

Наступним в хіт-параді виступає сироватка N-Btx з міорелаксантами, що зберігає моє личко від заломів в місцях над-активної міміки — а вона в мене саме така!

Щодо декоративних улюбленців — гель для брів Benefit Gimme Brow тон 2, CC від SoSkin 00, Peach Blur від Too Faced, рум’яна Nars Orgasm та будь-яка помада з лінійки L’Oreal Rouge Signature.

5. Beauty-фаворит, який завжди з тобою?

Патчі від HydroPeptide та стійка червона помада. А ще — крем для рук від Caudalie — він зі мною ще зі старших класів школи і всі, хто беруть мене за долоню кажуть, що в мене ручки Лунтіка.

6. У чому полягає твій догляд за волоссям?

Мій догляд за волоссям стоїть на трьох китах: класне харчування і вітаміни з контролем аналізів, розумне використання гарячого стайлингу з обов‘язковим термозахистом і постійне використання кондиціонерів, масок та олійок  для підтримки зволоженості волосся.

Я ніколи не мию голову, якщо під рукою немає кондиціонеру або маски :) а ще дуже обережно розчісуюсь улюбленим гребінцем Clipse x Janeke і не сплю з мокрою головою.

7. Які beauty-гаджети у твоєму арсеналі?

О!! Сідайте зручніше — їх чимало і згодом буде ще більше.

Мікротоки: ReFa carat face, Face Lift Ms.W,

ms.w ems body slimming massager

Очищення: Foreo Luna, Bio-Therapeutic Bt-Sonic

Тонізація: Кріо сфери Ice Globes від Fraicheur

Масаж: різноманітні гуаша та ролери з кварцу

8. З яких засобів і процедур складається твій догляд за обличчям і тілом?

Чесно кажучи, їх з кожним роком стає все більше:) Колись у сиву давнину це був просто зволожуючий крем, аби шкіра не сохла й не лущилась, а тепер для моїх засобів та пристроїв для догляду треба брати окрему валізу.

Щоденна рутина — це повна догладова лінійка з SoSkin Paris (очищення, тонізація, зволоження, маски, сироватки, тощо). А щодо апаратів – періодично роблю курсову процедуру RF-ліфтінгу для обличчя на апараті Viora та для тіла — дуже люблю Starvac.

9. Яке місце в твоєму житті займає спорт?

Зі спортом в мене складні стосунки — я привчена навчатись і працювати, але не навчена займатися спортом щодня. Це тягнеться зі школи, де всі думки були зайняті математикою та хімією, а фізкультура сприймалась як якесь неприємне непорозуміння, після якого ще й потрібно писати контрольну з фізики. Роки йшли, а любов до спорту сама собою не сталася. Та сталася кар‘єра, нові знайомства і потреба бути в кадрі красивою кобітою в тонусі, яка може витримати декілька годин поспіль в незручних позах:)

І от аж в 30 я знайшла класного тренера і він змотивував мене ходити на спорт тричі на тиждень задля здоров‘я. Я втяглась і навіть це діло полюбила! Щоправда, останні два роки весь мій спорт-режим розбивається об карантин, бо займатись щодня вдома саменька я так і не привчилась.

10. Що ти їси і як це впливає на твою зовнішність?

Я їм усе, але до 16ï години дня i слідкую за балансом нутрієнтів, аби добирати корисні білки та жири і не перебирати вуглеводів.

За такого харчування маю гарний настрій, легко прокидаюсь о 7-й ранку і значно краще сплю. Це не дієта — це більше стиль харчування і життя, тому, спробувавши багато схем, дієт і методів я повернулась до цього розпорядку.

11. Як ставишся до опцій пластичної хірургії, які допомагають досягти певного ідеалу краси?

Чудово ставлюся! Вважаю, що це дуже круто — мати в арсеналі таку кількість передових інструментів для самовдосконалення і ні до чого запевняти себе, що природнє — найкраще, якщо це «щось» дуже заважає почуватися впевнено.

Інша справа — знайти вправного та адекватного лікаря з хорошим смаком, який би зміг делікатно покращити якісь нюанси, не перетворюючи пацієнтку на жертву пластичної хірургії. Втім, про смаки не сперечаються...)

12. Тобі доводилося боротися з комплексами?

Звісно, як і кожній людині у цьому Всесвіті, адже критичне мислення — прояв психічного здоров‘я. Але з роками я сформулювала свій світогляд таким чином: не варто циклитись на тому, що покращити не можна, але працювати із тим, що піддається покращенню— варто! Насамперед для самої себе. Адже всі, хто шукають відповідь на питання «як полюбити себе» забувають, що ця любов навряд чи безумовна і потребує зусиль та праці, як і все, у чому хочеш досягти успіху.

Саме тому я рівняла зуби, лікувала шкіру, займалась харчуванням та ходою і постійно шукаю нові класні способи зберегти красу. Я не розраховую, що хтось, окрім батьків, любитиме мене «просто так», ба більше, знаю, що й сама не буду собою задоволена. Тому намагаюсь без перекосів та надміру поборювати усі зовнішні комплекси, не забуваючи й про те, що головне все ж всередині.

13. У чому знаходиш гармонію?

На мій погляд, гармонія як раз у тому, щоб зовнішнє відповідало внутрішньому. Навчилась постійно стримати це на контролі та не брехати самій собі. І у цій чесності і вмінні радіти дрібницям в моменті і є моя гармонія.

14. Твій головний секрет вдалого фото?

Класний фотограф! В мене такий завжди під рукою.

15. Кого вважаєш еталоном краси?

Чесно кажучи, є величезна кількість жінок, яких я такими вважаю. Вони мене захоплюють та надихають, та перелічити їх нереально! Нехай лише Клаудіа Шифер зазначить улюблений типаж краси.

16. У чому полягає жіноча краса?

Жіноча краса — це симбіоз внутрішнього сяйва із зовнішнім лоском. Тотожність між внутрішнім та зовнішнім, гармонія та впевненість у тому, що промовляєш світові всіма доступними засобами.

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Автор: Дарья Горгиевска
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