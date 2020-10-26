Селена Гомес впервые рассказала о своей личной жизни после расставания с Джастином Бибером

Звезды / Новости
26 октября 2020
Cosmo

Бурный роман и череда расставаний Селены Гомес и Джастина Бибера всегда были в центре внимания СМИ и поклонников пары. И даже сейчас некоторые фанаты уверены, что воссоединение бывших возлюбленных возможно (несмотря на свадьбу Джастина с моделью Хейли Бибер). Но, кажется, сама Селена наконец-то закрыла для себя эту историю.

В последнем интервью для New! magazine певица рассказала, что сейчас одна и наслаждается этим периодом: «Я одна и мне хорошо в этом статусе. В одиночестве есть много положительных моментов, и я учусь наслаждаться этим».

Также Селена Гомес рассказала, каким должен быть ее будущий бойфренд. «Он должен быть смешным и веселым. Мне нравятся уверенные в себе парни, но в то же время не высокомерные», — поделилась звезда.

По словам Селены, сейчас ее сердце свободно. Она ждет правильного мужчину, а до того времени планирует наслаждаться свободой. Хорошая позиция, согласна?

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Фото: instagram @selenagomez
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