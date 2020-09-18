«Ты такой секси»: Брэд Питт и Дженнифер Энистон пофлиртовали во время участия в первом совместном проекте за 19 лет

Звезды / Новости
18 сентября 2020
Cosmo

Как мы уже рассказывали тебе на днях, Дженнифер Энистон и Брэд Питт встретились в первом совместном проекте за 19 лет — в живых чтениях молодежной комедии под названием «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай». И, кажется, эта онлайн-встреча была в равной степени неловкой, но и приятной для обоих. Бывшие супруги обменялись теплыми приветствиями, в которых внимательные поклонники даже уловили намек на флирт.

«Как поживаешь?» — поинтересовался Брэд. «Все отлично, а ты как, дорогой?» — спросила, в свою очередь, его Джен. «У меня тоже все хорошо!» — с улыбкой ответил он. 

Пришлось бывшим супругам и поучаствовать в совместной сцене, в которой Брэд Хэмилтон (Брэд Питт) представляет в своих сексуальных фантазиях лучшую подругу своей сестры Линду Барретт (Дженнифер Энистон). 

«Привет, Брэд! Ты знаешь, я всегда считала тебя очень милым. Ты такой секси! Идем со мной!» — произнесла Энистон свою реплику, пока остальные звездные участники проекта, включая Мэттью Макконахи и Джулию Робертс, едва сдерживали смех. 

Получилось немного неловко, но очень мило, согласись!

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Фото: кадр из видео
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