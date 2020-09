«Ты такой секси»: Брэд Питт и Дженнифер Энистон пофлиртовали во время участия в первом совместном проекте за 19 лет

Как мы уже рассказывали тебе на днях, Дженнифер Энистон и Брэд Питт встретились в первом совместном проекте за 19 лет — в живых чтениях молодежной комедии под названием «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай». И, кажется, эта онлайн-встреча была в равной степени неловкой, но и приятной для обоих. Бывшие супруги обменялись теплыми приветствиями, в которых внимательные поклонники даже уловили намек на флирт.

«Как поживаешь?» — поинтересовался Брэд. «Все отлично, а ты как, дорогой?» — спросила, в свою очередь, его Джен. «У меня тоже все хорошо!» — с улыбкой ответил он.

Пришлось бывшим супругам и поучаствовать в совместной сцене, в которой Брэд Хэмилтон (Брэд Питт) представляет в своих сексуальных фантазиях лучшую подругу своей сестры Линду Барретт (Дженнифер Энистон).

«Привет, Брэд! Ты знаешь, я всегда считала тебя очень милым. Ты такой секси! Идем со мной!» — произнесла Энистон свою реплику, пока остальные звездные участники проекта, включая Мэттью Макконахи и Джулию Робертс, едва сдерживали смех.

jennifer aniston and brad pitt’s full “spicy” scene as linda barrett and brad hamilton on “fast times at ridgemont high”s virtual table read.



THIS WAS WAY TOO FUNNY #FastTimesLive pic.twitter.com/BuxXh6Co42