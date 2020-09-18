«Ты такой секси»: Брэд Питт и Дженнифер Энистон пофлиртовали во время участия в первом совместном проекте за 19 лет
Как мы уже рассказывали тебе на днях, Дженнифер Энистон и Брэд Питт встретились в первом совместном проекте за 19 лет — в живых чтениях молодежной комедии под названием «Быстрые перемены в школе Риджмонт-Хай». И, кажется, эта онлайн-встреча была в равной степени неловкой, но и приятной для обоих. Бывшие супруги обменялись теплыми приветствиями, в которых внимательные поклонники даже уловили намек на флирт.
«Как поживаешь?» — поинтересовался Брэд. «Все отлично, а ты как, дорогой?» — спросила, в свою очередь, его Джен. «У меня тоже все хорошо!» — с улыбкой ответил он.
My heart explodes Brad Pitt and Jennifer Aniston flirting pic.twitter.com/FdLHNo5mOF— Maya (@Sharanyashettyy) September 18, 2020
Пришлось бывшим супругам и поучаствовать в совместной сцене, в которой Брэд Хэмилтон (Брэд Питт) представляет в своих сексуальных фантазиях лучшую подругу своей сестры Линду Барретт (Дженнифер Энистон).
«Привет, Брэд! Ты знаешь, я всегда считала тебя очень милым. Ты такой секси! Идем со мной!» — произнесла Энистон свою реплику, пока остальные звездные участники проекта, включая Мэттью Макконахи и Джулию Робертс, едва сдерживали смех.
jennifer aniston and brad pitt’s full “spicy” scene as linda barrett and brad hamilton on “fast times at ridgemont high”s virtual table read.— thay (@beingamaguire) September 18, 2020
THIS WAS WAY TOO FUNNY #FastTimesLive pic.twitter.com/BuxXh6Co42
Получилось немного неловко, но очень мило, согласись!