Bevza, Litkovskaya, Ksenia Schnaider та рух Різні.Рівні презентували Колекцію рівності

Мода / Fashion news 9 апреля 2021

Cosmo

Українські дизайнерки зі світовим ім`ям Bevza, Litkovskaya, Ksenia Schnaider та рух Різні.Рівні презентували колаборацію на підтримку ЛГБТК+ спільноти в Україні. Це — Колекція Рівності, — одяг для тих, хто підтримує рівність для всіх, незалежно від гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації.

Кожна із дизайнерок створила одну унікальну річ для Колекції Рівності. Ksenia Schnaider — джинсову куртку з фрагментами айдентики Різні.Рівні, Litkovskaya — вітровку з елементами стилю Анрі Матіса та Кіта Гарінґа, Bevza — яскравий жилет, в’язаний з переробленого океанічного пластику.

«Якщо подивитися на жилет, він має у собі дві сторони, які роблять нас Різними та Рівними. З одного боку, «різні» — це стейтмент чітких барв. З іншого боку — меланж з тих самих кольорів нас поєднує, «переплітає» між собою, робить «рівними». Ми всі взаємодіємо у цьому світі і, насправді, індивідуальність завжди невіддільна від «спільності». Ми — унікальні та єдині водночас. Жилет в’язаний з переробленого поліестеру, пряжа виготовлена з пластикових пляшок. Для Bevza здорове майбутнє для всіх нас — об’єднує», — розповідає Світлана Бевза.

У колекції кілька рівнів рівності:

Gender-neutral — підходить для чоловіків, жінок, небінарних особистостей, квір-

людей.

Universal sizes — куртки one size, жилет представлений у двох розмірах, що

адаптивні завдяки плетінню.

Zero-owner — у колекції немає власника.

«Мода підіймає глобальні теми. Я подумала: що для мене в мистецтві є дуже об’єднувальною картинкою? Відразу прийшов голову Матіс. Ми почали гратися з ним, але в якийсь момент мені не вистачило якоїсь глибини ідеології. І захотілося знайти ще одного яскравого митця, людину, яка багато говорила про об`єднання, і багато робила. Так Гарнінґ та Матіс об`єдналися в одній картинці, в одній ідеї, одній куртці», — каже Лілія Літковська.

Як отримати речі?

Рівні права належать усім. Справжню підтримку — не можна купити. Як і одяг Різні.Рівні. Проте, його зможуть отримати всі, хто підтримує ЛГБТК+ та доєднається до руху. Кожен, хто одягне річ з колекції, засвідчить свою дружню позицію. Щоб отримати річ на тиждень, треба підтримати ЛГБТК+ спільноту на сайті та залишити свої контакти. Організатори проєкту рандомно оберуть людей, яким надішлють речі. Через тиждень річ треба передати іншим, таким чином продовживши хвилю підтримки.

«Коли нам запропонували взяти участь в колаборації, ми сумнівалися чи погоджуватися. Адже думали, що ця ідея очевидна, щоб всоте про неї говорити. Але ми зрозуміли, що цей проєкт не просто для фешн ком`юніті. Він для усіх людей, які прогресивні у своїх поглядах. А наш бренд якраз про це. Ми робимо це не тому, що це модно. Для нас — це стиль життя», — коментує Ксенія Шнайдер.

Кампейн колекції створили Synchrodogs — арт та фешн фотографи, які відомі своїми роботами для Louis Vuitton, Burberry, Kenzo, Esquire та Harper`s Bazaar, і отримали нагороду Best Fine Art photographer by Vogue Italy ‘16.

Проєкт реалізували за ініціативи мережі громадських організацій по всій Україні, а саме Гендер Зед, Інша, КиївПрайд, Ліга, Сфера, Освітній Центр з Прав Людини у Львові за підтримки Національного Демократичного Інституту в Україні та урядів Великобританії, Швеції та Канади. Ідею та усі складові проєкту розробила технологічна креативна агенція [isdgroup].